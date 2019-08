Kitzingen vor 53 Minuten

Blechschaden am geparkten VW

Am Montagmorgen blieb in der Falterstraße in Kitzingen ein 31-Jähriger beim Einscheren mit seinem Pkw an einem geparkten VW hängen. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite eingedrückt. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.