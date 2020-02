Abtswind vor 1 Stunde

Blaskapelle Altmannshausen spielt im Haus des Gastes

Am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr gastiert die Blaskapelle Altmannshausen im Haus des Gastes in Abtswind. Unter dem Motto "Wir leben Blasmusik“ bieten die 22 Musiker der Kapelle ein bunt gemischtes Programm, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Moderation übernimmt Karl Graf zu Castell-Rüdenhausen. Karten gibt es im Vorverkauf bei Benedikt Bauer, Tel.: (0176) 98309422 oder Tel.: (09162) 928662.