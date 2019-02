Bläserworkshop in Kitzingen

Am vergangenen Wochenende fand in Kitzingen im Paul-Eber-Haus ein Bläserworkshop unter der Leitung von Landesposaunenwartin Kerstin Dikkhof vom Bayerischen Posaunenchorverband aus Nürnberg statt. Eingeladen waren die Bläser und Bläserinnen der Posaunenchöre aus dem Dekanat Kitzingen und aus dem Nachbardekanat Castell. Es kamen 36 Bläser und Bläserinnen, die nach den nötigen technischen Übungen unter der Leitung von Kerstin Dikkhof ein umfangreichen Programm an Liedern und Literaturstücken sich erarbeiteten. In den Pausen gab es neben der Erholung auch regen Austausch zwischen den Bläsern und Bläserinnen der verschiedenen Posaunenchören, so die Mitteilung. Das eingeübte Repertoire wurde dann in einer Abschlussandacht, die Dekan Hanspeter Kern in der evangelischen Stadtkirche hielt, vorgetragen.