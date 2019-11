Iphofen vor 1 Stunde

Birnbaum für 60 Jahre AWO in Unterfranken

Mit einer Baumpflanzaktion wollen der AWO-Kreisvorsitzende Gerald Möhrlein und die AWO-Ortsvereinsvorsitzende Helga Holthausen Iphofen nicht nur ein Zeichen für das unterfränkische Jubiläum der AWO setzen, sondern laut Pressemitteilung auch an die Geburtsstunde der Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren erinnern: 1919 hob die Sozialdemokratin Marie Juchacz den Wohlfahrtsverband in Berlin aus der Taufe. Sich nachhaltig für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen einsetzen und gemeinsam für stetige Verbesserungen sorgen. So könnte man die Ziele der AWO Unterfranken kurz zusammenfassen, heißt es im Pressebericht. Was lag da also näher, als anlässlich gleich zweier Jubiläen aktiv etwas für die Umwelt zu tun und unterfrankenweit 60 Klimabäume für 60 Jahre AWO in Unterfranken zu pflanzen. In der Maxstraße in Iphofen wurde ein „roter Wiliams Christ“-Birnenbaum angepflanzt.