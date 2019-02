Biodiversität wird immer wichtiger

„Die Landwirtschaft im Wandel“ - so lautete das Thema des Tages in der gut besuchten gemeinsamen Fachtagung der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der vlf-Verbände Würzburg und Kitzingen in Schwarzenau.

Prof. Dr. Peter Breunig von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf referierte zu neuen Trends in der Gesellschaft, deren Auswirkungen auf den Nahrungsmittelsektor und über Biodiversität als Argument in der Vermarktung. Die alten Strategien Kostensenkung, Wachstum und ausgefeilte Produktionstechnik reichten in Zeiten der Liberalisierung und der Globalisierung der Wirtschaft nicht mehr aus, um langfristig auf dem Markt zu bestehen, sagte Breunig. Die Landwirtschaft müsse sich dem gesellschaftlichen Wandel, neuen Technologien und globalen Fragen stellen.

Ernährung sei überall ein wichtiges Thema, erklärte Breunig. Die vorherrschende Meinung sei, dass gesunde Ernährung automatisch zu einem gesunden Planeten führe. Weil in Internet und Medien meist stark vereinfacht werde, würden aber Zielkonflikte nicht gesehen oder ausgeblendet. Als Schlussfolgerung für den Landwirt bleibt nach Breunigs Worten: "Verständnis für den Verbraucher zeigen, das eigene Können kommunizieren, offen sein für Partnerschaften bei der Vermarktung, ständig lernen und sich austauschen". Die Entwicklung neuer Technologien, etwa die Nutzung künstlicher Intelligenz zur effizienten Steuerung von Prozessen oder der Einsatz von Mikroorganismen zur Erzeugung von Proteinen als Alternative zum Fleisch, schreitet laut Breunig immer schneller voran. Die Rolle des Menschen, auch des Landwirts als Betriebsleiter und Unternehmer, werde sich in vielen Bereichen neu definieren müssen.

Wie die Betriebsgemeinschaft Neuhof (Hohenlohekreis) in Sachen Biodiversität Verbraucherwünsche und Anforderungen von Marktpartnern erfüllt, zeigte Landwirt Gerd Schonder am Projekt "Blütenkorn". Man wolle für die Kunden sichtbar machen, dass das eigene Produkt etwas ganz Besonderes sei. Der erzeugte Weizen solle alle Ansprüche an Regionalität, Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz erfüllen.

Ausgangspunkt war laut Schonder der Wunsch eines Müllers nach garantiert glyphosatfreiem Getreide. Aus dem guten Kontakt mit Imkern heraus entwickelte man einen Getreideanbau mit weiter Fruchtfolge und reduziertem Spritzmitteleinsatz. Die große und in den Feldern gut sichtbare Besonderheit sind nach Schonders Worten alle 30 Meter bunte Blühstreifen in den Fahrgassen, die dem Schutz von Bienen, Insekten allgemein und Vögeln dienen. Das Mehl der Marke „Blütenkorn“ werde seit zwei Jahren in der Region an Bäckereien und Endkunden vermarktet.