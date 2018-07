Bimbach trauert um Pfarrer und Mett-Igel

Beim Kirchweihumzug geizte die Dorfjugend nicht mit Episoden des abgelaufenen Jahres. Selbst eine Ausgemeindung aus Prichsenstadt war im Gespräch. In Bimbach sah man das öffentliche Wohl in Gefahr – der Grund ist fehlendes Internet.

Zu Beginn der Kirchweihpredigt, erstmals wegen der Hitze im Zelt vorgetragen, verlas Irina Jugl einen Auszug aus der Gemeindeordnung, die eine Ausgliederung ermögliche. Doch mit der Inbetriebnahme des schnelleren Internets noch in diesem Jahr scheint dieses Vorhaben auf Eis gelegt.

Traurig sind die Bimbacher, da Pfarrer Jörg Zehelein noch in diesem Jahr eine neue Stelle in Tansania an einer Hochschule antritt. Hirten-(ab) Wanderung stand auf einem der Wagen zu lesen. Vielleicht gibt es ja in ein paar Jahren ein Wiedersehen, meint die Kirchweihpredigerin in ihrem Vortrag.

Das Ende des Igels

Während der Kirchweihpredigt gedachte die Dorfjugend noch einmal einem Mett-Igel, der auf einer Hochzeitsfeier durch einen Absturz zu Tode gekommen war. Beim Servieren um Mitternacht war er abgestürzt und sein Leib mit Scherben gespickt. Auf eine harte Probe wurde die örtliche Feuerwehr gestellt. Bei einem Trafobrand rückte man ohne Pumpe im Auto aus. Die alte war ausgebaut, die neue noch nicht drinnen. Doch auch Prichsenstadt konnte nicht zum Einsatzort kommen, da nur eine Zweimannbesatzung am Feuerwehrhaus eintraf.

Probleme mit der Blaulichtfraktion bekam ein junger örtlicher Schreinersohn. Im Auto mit dem Handy telefonieren, das geht nicht. Lange Zeit bemerkte er nicht, dass ihm die Polizei hinterher fuhr. Gedanken an die kürzlich verbrachte Hochzeitsnacht machten ihn ahnungslos.

Die Köhlermusikanten aus Dingolshausen bespielten den Kirchweihumzug, bei dem die Dorfjugend die Honoratioren des Ortes hochleben ließen mit gesungenen Ständerchen (Liedverse) von Selina und Constantin Appold und einem gehörigen Schluck aus dem Bierkrug.