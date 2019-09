Kleinlangheim vor 35 Minuten

Bildvortrag: Siedlung aus Jungsteinzeit

Am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr ist das nächste Treffen des Arbeitskreises Archäologie im Kitzinger Land im Torhaus der Kirchenburg Kleinlangheim. Schwerpunkt-Thema ist laut Pressemitteilung eine Bildvorführung zur Entdeckung einer Siedlung aus der späten Jungsteinzeit an der A 3 – direkt an der Unterführung der Kreisstraße von Kleinlangheim nach Atzhausen. Siedlungsfunde sind eine ganz besondere Sensation in der Archäologie. Frühgeschichtliche Siedlungen wurden zumeist von nachfolgenden Generationen überbaut und sind meist nur in Einzelfunden unter heute bestehenden Siedlungen nachzuweisen.