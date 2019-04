Bildstockprojekt zieht Kreise

Oberstufenschüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) hatten lange in ihrem W- und P-Seminar auf diesen Tag hingearbeitet: Die Eröffnungsfeier am 13. April, die von Rebecca Möhringer (Flöte) und Musiklehrer Michael Kütt (Flügel) mit Stücken aus Barock und Romantik musikalisch umrahmt wurde, gab den Startschuss zu einer dreiwöchigen Bildstock-Ausstellung im historischen Pfarrhaus Wiesentheid. Sie ermöglicht laut Pressemitteilung anspruchsvolle Einblicke in abgeschlossene und laufende Forschungsarbeiten der Gymnasiasten.

Der Bürgermeister von Wiesentheid Werner Knaier hob die seit Jahren enge Zusammenarbeit zwischen der Marktgemeinde und dem Gymnasium hervor. Es erfülle ihn mit Freude, dass gerade junge Menschen sich des alten Kulturgutes der Bildstöcke annähmen, deren Erhaltung auch ihm selbst eine Herzensangelegenheit sei. Den beteiligten Schülern sprach er seine Hochachtung aus.

Der stellvertretende Schulleiter Achim Höfle nahm die Zuhörer mit auf den Weg der Entstehungsgeschichte dieser Ausstellung. Er betonte, dass am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim neben den Naturwissenschaften, Sprachen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern auch Historisch-Kulturelles stark gefördert werde und bei den Schülern großen Anklang fände.

Landrätin Tamara Bischof hob hervor, dass der Landkreis gerade in den vergangenen Jahren einen großen finanziellen Aufwand für die Restauration der „religiösen Kleindenkmäler“ betrieben habe und dass der Etat auf jährlich 125 000 Euro aufgestockt worden sei. Doch was wären allein finanzielle Zuschüsse ohne das Interesse und das Verständnis der Menschen für alte Denkmäler in Dorf und Flur?

Hubert Behr, Leiter des W-Seminars zu diesem Thema, hatte schon zuvor bei der Vorstellung des Projekts eine Lanze für junge Menschen gebrochen, denen fälschlicherweise oft vorschnell das Interesse an kulturellen Zeugnissen der Vorfahren abgesprochen werde. Das belege die Tatsache, dass die vom Fach „Katholische Religionslehre“ im Rahmen der P- und W-Seminare angebotenen Bildstock-Projekte jenseits des üblichen Standardlehrplans von denSchülern frei wählbar gewesen seien. Pures Interesse habe den Ausschlag für diese Seminar-Wahl gegeben, und so habe sich eine breite Themenpalette herauskristallisiert: Steinkreuze und Kreuzsteine, Unglücksbildstöcke, kunstgeschichtliche Betrachtungen, Bildstockmeister, unterschiedliche Bildstock-Typen, wie die Pyramiden- oder die monolithischen Echter-Bildstöcke; auch die Ergänzung bestehender Inventarisierungen und die genaue Beschäftigung mit einzelnen berühmten oder ganz unbekannten Bildstöcken seien Teil des Projekts.

So ließ auch Landrätin Tamara Bischof keinen Zweifel daran aufkommen, dass ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier den Schülern gelte und dass sie deren Engagement mit großer Begeisterung registriert habe. Kreisheimatpfleger Hans Bauer, der „fränkische Bildstockpapst“, referierte über den unschätzbaren ideellen Wert der Bildstöcke und über die unterschiedlichen Stiftungsursachen der steinernen Dokumente fränkischer Volksfrömmigkeit: sie seien Ausdruck von persönlichen Nöten, von Bitte und Dank, von Gelübden oder dem Wunsch, nicht vergessen zu werden, immer aber vom geradezu grenzenlosen Vertrauen in Gottes Beistand.

Harald Pohl hatte schon in der Eingangsrede darauf hingewiesen, dass die neue, durch seine P-Seminare erarbeitete Inventarisierung der Wiesentheider Bildstöcke für alle Interessenten auf der Homepage des Gymnasiums als kostenloser Download zur Verfügung stehe, aber auch in gebundener Form kostengünstig erworben werden könne.

Am Ende der Veranstaltung wurde schnell deutlich: die Bildstock-Ausstellung des Gymnasiums Wiesentheid wird Kreise ziehen und mit dem letzten offiziellen Öffnungstag nicht beendet sein. Die Schülerprojekte gehen auf Wanderschaft: ins Landratsamt Kitzingen, auf Wunsch des Schweinfurter Kreisheimatpflegers Guido Spahn ins Bildstockzentrum nach Egenhausen und im Rahmen des Kreisheimattages nach Eichfeld. Dies ist eine sichtbare Bestätigung und Anerkennung für die geleistete Arbeit der Schülerinnen und Schüler und ihrer Projektleiter, heißt es weiter in der Pressemitteilung.