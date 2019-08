Bildstock besprüht

Zwei Sachbeschädigungen meldet die Polizei in ihrem Bericht vom Wochenende. In Kitzingen wurde zwischen Freitag, 9. August, und Freitag, 23. August, in der Verlängerung des Steigwegs ein Bildstock mit Graffiti besprüht. Hierdurch verursachte der unbekannte Täter einen Schaden von rund 1000 Euro.



Aus Dettelbach wird eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. Dort schlug zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagvormittag, 9.45 Uhr, ein ebenfalls noch unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten Autos ein. Der weiße Opel Astra war auf dem Kirchplatz geparkt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.