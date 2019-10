Bildbroschüre: Paula Rosenberger führt durchs Gartenjahr

Die Hobby-Fotografin und -Malerin Paula Rosenberger aus Mainstockheim hat erneut eine kleine Bildbroschüre herausgebracht. Diesmal ist es ein Gartenbüchlein mit dem Titel: „Mit Dichtern durch das Gartenjahr“. Sie lädt ein zum Betrachten der großteils von ihr fotografierten oder gemalten Blumen- und Landschaftsbilder und zum Verweilen bei besinnlichen Texten von bekannten Dichtern, von deutscher Lyrik bis zu fernöstlichen Versen.

Es ist bereits die dritte Veröffentlichung, die Paula Rosenberger im Eigenverlag herausgebracht hat. Im Jahr 2017 erschien ein Heft mit Texten bekannter deutscher Volkslieder, illustriert mit Ansichten aus Unterfranken, 2018 der „Streifzug durch das Kitzinger Land im Wechsel der Jahreszeiten“. Das jetzt erschienene Gartenbüchlein ist wie das Volksliederheft seniorengerecht im Din-A-4-Format mit gut lesbarer Schrift gedruckt.

Die Büchlein in einer Auflage von 100 Exemplaren sind unter anderem erhältlich bei Bianca´s Kreativ-Cafe in Kitzingen, Kaiserstr. 34, sowie in der Buchhandlung „Treffpunkt“ des Geistlichen Zentrums auf dem Schwanberg.