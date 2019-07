Big Challenge Englisch Wettbewerb am EGM

So viele Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach wie noch nie beteiligten sich am "Big Challenge English Contest", teilt die Schule mit. Erfreulicherweise konnten die Schüler in allen Leistungsstufen Spitzenplätze einnehmen und wurden dafür mit Preisen wie englischsprachigen Lektüren, britischen und amerikanischen Flaggen, Postern mit Motiven aus englischsprachigen Ländern, Wandkalendern und Powerbanks belohnt. Dafür mussten sie zuvor in einer zentralen Prüfung ihre Fähigkeiten in englischer Grammatik und Intonation, in amerikanischer und britischer Landeskunde wie auch in englischsprachigen Alltagssituationen unter Beweis stellen. Hier die Sieger in den einzelnen Leistungsstufen, die in einer besonderen Feier vom Schulleiter Robert Scheller, zu ihren herausragenden Ergebnissen beglückwünscht wurden. Level 1: Veit Lang (6c), Julian Ernst (6c), Vincent Schweiger (6a); Level 2: Toni Reinhardt (7a), Amelie Pfeiffer (7a), Karolin Ott (7a); Level 3: Markus Schmitt (7b), Bonifatius Twickel (8a), Anne Braun (7b); Level 4: Annika Schanow (8b), Anna Beuerlein (8b); Level 5: Lucas Berz (9a), Regina Schneider (9b), Edigna Turnwald (9c) ; Sonderpreise erhielten Simon Dürr (6a) und Bastian Achtmann (9a).