Bier und Wein statt Bier oder Wein

Die mainfränkischen Brauereien veranstalten übers Jahr wieder einige Feste. Eine Auswahl:

Gemeinsam präsentiert sich der Verband Mainfranken Bier am „Tag des Bieres“, Montag, 23. April, von 16 bis 17 Uhr auf dem Unteren Marktplatz in Würzburg. Dabei schenken sechs Brauereien 600 Liter Freibier aus.

Kurz darauf folgt das Brauereifest bei Oechsner, Ochsenfurt. Drei Tage lang gibt es ein Musikprogramm von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. April.

Am Freitag, 4. Mai, feiert der Brauerei-Gasthof Düll in Gnodstadt den „Tag des Bieres“ nach.

Am Wochenende, 16./17. Juni, begeht die Kauzen-Bräu in Ochsenfurt ihr Brauereifest. Die Hopfenernte wird am 1. September gefeiert.

Die Brauerei Düll in Krautheim, lädt für Sonntag, 6. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr zu einer Bierwanderung mit Verkostungsständen rund um den Ort.

Gleich vier Brauereien beteiligen sich an der Pro-Bier-Wanderung am Vatertag, 10. Mai, ab 9.30 Uhr, Sportheim, rund um Fuchsstadt: Düll (Krautheim), Kauzen, Kesselring und Oechsner.

Am Sonntag, 12. August, findet das Kellerfest der Brauerei Wolf, Rüdenhausen, statt.

Ganzjährig Brauereiführungen mit Bierprobe und Vesper bietet die Brauerei Kesselring in Marktsteft an.