Mainbernheim vor 58 Minuten

Bier und Scheinwerfer geklaut

Unbekannte Langfinger klauten in der Zeit von Samstagvormittag, 11 Uhr, bis Montagnacht, 3.15 Uhr , zwei Kästen Bier aus zwei Lkw. Diese standen auf dem Parkplatz an der B 8, bei Mainbernheim, in Richtung Kitzingen. Wie die Polizei mitteilte, bauten die Unbekannten außerdem zwei Scheinwerfer von einem der Lkw aus. Der Schaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.