Kitzingen vor 1 Stunde

Bienenprojekt im Kindergarten

„Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“…, so lautete das Projekt des „Haus für Kinder St. Elisabeth“ in Sulzfeld am Main. Unter dem Motto: Kooperative Bildungsarbeit schloss sich der Kindergarten mit dem örtlichen Heimat - und Ortsverschönerungsverein (HOV) und der Gemeinde Sulzfeld zusammen. Daraus entstand ein Projekt zum Thema Biene. Viel Wissenswertes erfuhren die Kinder von dem örtlichen Imker Benedikt Seeger. Mit der Hilfe von „Opa Joschi“ wurde ein Insektenhotel gebaut und für die Fluggäste gefüllt. Ebenso konnten die Kinder beim HOV Saatbomben mit bienenfreundlichen Samen formen und diese in ihrem eigenen Garten aussäen. Großes Lob erhielten die Kinder von Bürgermeister Gerhard Schenkel und der HOV-Vorsitzenden Bärbel Faschingbauer. Die staunten nicht schlecht als sie erfuhren das in einem Bienenstock mehr Bienen, als Sulzfelder in Sulzfeld leben können. Mit einer Urkunde an jedes Kind schloss das dreiwöchige Projekt ab. Foto. Simone Geiling