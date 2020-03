Biebelrieder Wahlkampf: Kleinschrodt kritisiert Wahlhelfer-Auswahl

Die Zuhörer im Feuerwehrhaus Kaltensondheim erlebten am Ende der Biebelrieder Gemeinderatssitzung Wahlkampf pur und blank liegende Nerven, als Manfred Kleinschrodt, der für das Bürgermeisteramt kandidiert, den amtierenden Bürgermeister Roland Hoh heftig angriff wegen dessen Auswahl der Wahlhelfer. Kleinschrodt echauffierte sich, dass keine Wahlhelfer seiner Liste berücksichtigt worden seien. Dem erwiderte Hoh ruhig, dass Kleinschrodt trotz einer Bitte per Mail, Helfer zu benennen, keine Vorschläge gemacht habe.

"Du hast alle von deinen Leuten genommen", warf Manfred Kleinschrodt (CSU/Freie Bürger) Bürgermeister Roland Hoh vor (Freie Wählergemeinschaft). "Du hast das an dich genommen; damit warst du glücklich", schimpfte Kleinschrodt, was bei Hoh Kopfschütteln auslöste. Ein langjähriger Helfer sei zum Beispiel nicht gefragt worden, schob Kleinschrodt hinterher. Bei vergangenen Wahlen habe sich Kleinschrodt um Helfer für die Urnenwahl, Hoh selbst um Helfer für die Briefwahl gekümmert, erläuterte Hoh auf Nachfrage dieser Zeitung.

Hoh hat Kleinschrodt um Vorschläge gebeten

Bürgermeister Hoh erwiderte auch in der Ratssitzung die Vorwürfe. Er habe Kleinschrodt nach Leuten gefragt. Wenn keine Vorschläge kommen, müsse er andere Wahlhelfer suchen. "Ich kann mir die Leute nicht aus den Fingern saugen", sagte der Bürgermeister. Er habe sich nichts vorzuwerfen, betonte er. Er könne auch nichts Falsches an der Auswahl der Wahlhelfer erkennen, die er an die Verwaltungsgemeinschaft gemeldet habe. Die habe dann die Teams gebildet. Außerdem sitze in jedem Wahllokal ein VG-Vertreter dabei. Auch den Vorwurf Kleinschrodts, jetzt "acht Frischlinge an der Urne" zu haben, ließ Hoh nicht so stehen, da allen Neulingen erfahrene Helfer zur Seite stünden.

Um der harschen Gesprächskultur im Gemeinderat, die von Zuhörern, darunter die Kandidatin Gabriele Brejschka von der Allgemeinen Bürgerliste, aufmerksam verfolgt wurde, ein Ende zu setzen, beantragte Barbara Mechler (CSU/Freie Bürger) eine Abstimmung. Einige Ratsmitglieder formulierten dann gemeinsam einen entsprechenden Antrag, wofür die Sitzung mehrere Minuten unterbrochen wurde.

Bei der Besetzung des Wahlhelferteams in Biebelried (Urne und Briefwahl) sei darauf zu achten, dass erfahrene Wahlhelfer zum Einsatz kommen und dass die Zusammensetzung der Wahlhelfer paritätisch in Bezug zu den Kandidaten beider Listen erfolgen solle, lautete sinngemäß der Antrag. Mit den beiden Listen sind die der CSU/Freien Bürger und der Freien Wählergemeinschaft Biebelried-Kaltensondheim-Westheim gemeint, weil die Allgemeine Bürgerliste keine Kandidaten aus Biebelried hat. Mit sieben Ja- und sechs Nein-Stimmen wurde der Antrag angenommen.

Beschluss des Gemeinderats ist wirkungslos

Sebastian Beck, in der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen für die Kommunalwahl zuständig, hat einen solchen Beschluss noch nie erlebt, sagte er im Nachgang. Der Ratsbeschluss sei allerdings schon deshalb hinfällig, weil die Benennung der Wahlhelfer in die Befugnisse des Bürgermeisters falle. Die politischen Gruppierungen sollten jedoch die Möglichkeit erhalten, Beisitzer zu benennen. Auch Kleinschrodt habe diese Möglichkeit gehabt, weiß Beck. Ihm liegt ein entsprechendes Angebot per Mail von Bürgermeister Hoh an Kleinschrodt in Kopie vor.

Die Berufung der Wahlhelfer ist laut Beck bereits abgeschlossen. Dies dürfen auch Kandidaten sein. In Biebelried sind acht Bürger für die Urnenwahl, zehn für die Briefwahl eingeteilt. Die Wahlvorsteher, das hat Beck geprüft, kandidieren auf keiner Liste. Dies sei Voraussetzung.

Am Donnerstag dieser Woche findet bereits die Wahlschulung statt. Es könnten bei Ausfall noch Personen nachberufen werden. Eine nachträgliche Besetzung sei hingegen nicht möglich; ebenso gebe es keine Beschwerdemöglichkeit. Beck hat, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion ausführt, seine Einschätzung von der Rechtsaufsicht bestätigt bekommen. Die hat er nämlich um Auskunft gebeten, nachdem er vom Beschluss des Gemeinderats erfahren hatte.