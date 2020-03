Biebelried vor 42 Minuten

Biebelried: Landwirte wollen Erdbecken für die Güllelagerung

In und um Biebelried herum gibt es viele landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung. Die haben ein Problem wegen enger Zeitfenster, in denen Gülle ausgebracht werden darf. Also wohin mit der Gülle? Eine Lösung präsentierte Fabian Zipfel vom Maschinenring Maindreieck in Form eines Erdbeckens zur Lagerung nahe der Biebelrieder Kläranlage. Dort stünde ein Grundstück zur Verfügung.