Gaibach 13.06.2019

Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder

15 Vorschulkinder aus den Kindergärten Gaibach und Obervolkach lernten die Ausleihmöglichkeit von Medien zur Unterhaltung und Information kennen, erlebten, dass die Bücherei hierzu vielfältige Angebote hat und ein interessanter Aufenthaltsort ist. Bei vier Besuchen lernten die Kinder vieles, was eine Bücherei betrifft kennen. Jeder Besuch behandelte ein eigenes Thema. Es wurden z. B. Sachbücher, in denen andere Länder, Kulturen, Schriften und Religionen vorkamen, näher betrachtet. Den Kindern wurde zum Abschluss der Aktion ein Video und Bilder einer deutschen Institution im Herzen Jerusalems gezeigt. In dem deutschen Hospiz werden 140 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren auf die Schule vorbereitet. Für die Vorschulkinder war es beeindruckend zu sehen, dass die Kinder dort in Deutsch, Englisch und Hebräisch unterrichtet werden und bereits Lesen und Schreiben lernen. Nach Erhalt eines Bibliotheksführerschein wurden die Vorschulkinder eingeladen mit ihren Familien das umfangeiche Angebot an Büchern zu nutzen.