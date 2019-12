Segnitz vor 38 Minuten

Bibliothek neu eröffnet: Wo lesen wieder Spaß macht

Nicht staubig und muffig, sondern hell, freundlich und kindgerecht sind die Räume der Bücherei in Segnitz seit dem Umbau der alten Schule geworden. Wo sonst der Jugendraum in einem desolaten Zustand war, wurden neue bodentiefe Fenster eingebaut und der Bodenbelag erneuert. Die jungen Mütter Katharina Kohrmann, Daniela Kick und Ann-Kristin Kessler haben sich ehrenamtlich bereit erklärt, den Bestand der alten Bücherei, die es seit immerhin 110 Jahren in Segnitz gibt, zu sichten und auszusortieren.