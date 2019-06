Geiselwind vor 8 Stunden

Biber verursacht Unfall

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag befuhr ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer laut Polizeibericht die Staatsstraße 2260 von Wasserberndorf in Richtung Geiselwind. Auf Höhe der Hutzelmühle querte ein Biber die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.