Bibelausstellung im Königsreichssaal

Vom 3. bis zum 17. Februar ist im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Würzburg, Delpstr. 2a, eine moderne Bibelausstellung zu sehen (täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Eintritt frei.). Die Kitzinger Ortsgemeinde ist auch vor Ort präsent durch Betreuung diverser Stationen. Die Ausstellung hat das Ziel, das alte Buch auf seine Brauchbarkeit zu überprüfen und Vertrauen in die Überlieferung aufzubauen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Was ist zu sehen? Auf kurzen, prägnanten Schautafeln wird der Einfluss der Bibel auf die Geschichte, Sprache und Kultur leicht nachvollziehbar und abwechslungsreich dargestellt. Dazu gibt es an den einzelnen Stationen alte Handschriften und Bibelausgaben zu sehen. Man erfährt zum Beispiel sehr anschaulich etwas über die Herausforderung, alte Texte richtig zu übersetzen.

Und ist die Bibel praxisnah? Darüber sollen sich die Besucher im zweiten Teil der Ausstellung selbst ein Urteil bilden. Was hat die Bibel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu bieten? In kurzen Videoclips wird unter anderem gezeigt, dass biblische Werte wie Liebe und Respekt oder gute Kommunikation im 21. Jahrhundert gelebt werden können.