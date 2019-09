"Beyond The Black" kommt nach Geiselwind

Am 25. Oktober wird es glamourös in Geiselwind, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Symphonic Metal-Band "Beyond The Black" gastiert mit ihrem dritten Album "Heart Of The Hurricane" in der MusicHall.

Alle namhaften großen Rockfestivals hat die Band um Ausnahmesängerin Jennifer Haben bereits bespielt, heißt es in der Mitteilung. "Songs Of Love And Death" hielt sich wochenlang in den Top 15 der Charts. Auch der Nachfolger "Lost In Forever" konnte 2016 anknupfen, ging auf Platz vier und fuhrte die Band auf eine Tour durch Deutschland und Großbritannien uber Russland bis nach Japan. Die Band war Support-Act fur Aerosmith, Korn, die Scorpions, Saxon, Within Temptation sowie andere internationale Großen.

Opulent arrangierter Symphonic Metal, filigraner Melodic Metal und mitreißender Mittelalter-Rock bilden eine stimmige wie unverbrauchte Einheit, die sich in purer Energie entladt, heißt es in der Mitteilung. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es beim Eventzentrum Strohhfer unter www.eventzentrum-geiselwind.de