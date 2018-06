MÜNSTERSCHWARZACH vor 11 Stunden

Bewohnerausflug der Kranken- und Pflegestation der Abtei Münsterschwarzach

Am Mittwoch (20. Juni) fand der Bewohnerausflug der Infirmerie (Kranken- und Pflegestation) der Abtei Münsterschwarzach statt. Die 16 Mönche wurden von zehn Pflegekräften begleitet, heißt es in einer Mitteilung. Der Ausflug führte sie in diesem Jahr mit dem Schiff Undine die nördliche Mainschleife von Volkach nach Stammheim und zurück nach Volkach. An Bord wurden Erfrischungsgetränke und Kaffee angeboten. Das Schiff führte die Teilnehmer vorbei an der Wallfahrtskirche „Maria im Weingarten“, an dem schönen Dörfchen Fahr, an Obereisenheim und Stammheim. An der Schleuse in Wipfeld, unweit des Klosters St. Ludwig (von dort aus wurde Münsterschwarzach 1913 wiederbesiedelt), drehte das Schiff. Der schöne Landstrich gefiel den älteren wie auch den jüngeren Teilnehmern sehr gut. Viele genossen auch das gute Wetter auf dem Sonnendeck. Als die Gruppe nach ungefähr eineinhalb Stunden wieder zurück in Volkach angekommen war, fuhren sie zurück in das Kloster, wo schon eine kleine Stärkung in Form von belegten Broten und Kuchen warteten.