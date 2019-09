Bewerbung geschafft für Fairtrade Landkreis Kitzingen

Es ist geschafft: der Landkreis Kitzingen kann sich künftig „Fairtrade-Landkreis“ nennen. Vor wenigen Tagen kam die Nachricht, dass der Landkreis alle Voraussetzungen erfüllt und das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat. Nun stehen die Planungen für die offizielle Anerkennungsfeier an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf dem Weg dahin mussten Partner aus Handel und Gastronomie gefunden werden. Einige Aktionen wurden bereits umgesetzt. Im vergangenen Advent verteilten die Mitarbeiter am Landratsamt Fairtrade-Nikoläuse und innerhalb der Behörde sind für Sitzungen Kaffee, Tee und Bananen auf Fairtrade-Produkte umgestellt worden. Eine Steuerungs- und Netzwerkgruppe hat sich gegründet, die sich regelmäßig trifft, heißt es weiter. Koordinatorin am Landratsamt ist Wirtschaftsförderin Kristina Hofmann, Sprecherin der Gruppe ist Kreisrätin Angela Hufnagel.

„Es freut mich, dass wir es nun geschafft haben und uns Fairtrade-Landkreis nennen können“, erklärt Landrätin Tamara Bischof. Nun gebe es Grund zum Feiern. Nicht zuletzt das große Interesse am Kreisacker des Landkreises habe gezeigt, dass auch das Thema nachhaltige Ernährung für die Bürger von großem Interesse ist. „Wir werden deshalb künftig nicht nur auf fairtrade, sondern weiterhin auf regional und saisonal setzen“, so die Landrätin. Diese Themen werden auch ein Schwerpunkt am Tag der offenen Tür im Landratsamt sein, der am Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 18 Uhr stattfindet.