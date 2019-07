Bewährtes und fortentwickeltes Konzept

Die Menschen kommen in Bewegung und tun etwas für ihre Gesundheit, die Veranstalter pflegen das Image der Klinik Kitzinger Land, deren Förderverein profitiert von der Veranstaltung und die Sparkasse Mainfranken tut dem Förderverein etwas Gutes als zuverlässiger Partner und Unterstützer. In dieser Konstellation geht am Freitag, 5. Juli, der 17. Kitzinger Krankienhauslauf unter der Regie von Hauptorganisator Philipp Zabel über die Bühne.

"Es ist wichtig, bewährte Inhalte des Veranstaltungskonzeptes zu bewahren und gleichzeitig auch fortzuentwickeln", meinte Philipp Zabel in einem Pressegespräch. Der Mediziner ist selbst ein sehr erfolgreicher Läufer und machte sich im vergangenen Jahr an ein eigenes Projekt. Er bot erstmals sein "Projekt 6,9" an, das auf eine erfreuliche Resonanz stieß. Der Name kommt daher, dass eine Runde beim Krankenhauslauf eine Distanz von 6,9 Kilometern hat. "Es haben sich gleich 60 Leute angemeldet", sagte Philipp Zabel und äußerte seine Freude über die große Beteiligung. Deswegen bot er sein "Projekt 6,9", das dem Konzept des "Lauf 10", des Laufteams der Turngemeinde Kitzingen ähnelt, heuer erneut an.

Wie schon im vergangenen Jahr startet das Hauptfeld des Krankenhauslaufs um 18.30 Uhr vor dem Klinikeingang. Doch schon vorher um 17.15 Uhr gibt es einen Kinderlauf mit 900 Meter Länge und ein 2,8 Kilometer langer Walker-Lauf. "Diese Strecke eignet sich gut für Anfänger und auch eine große Riege unserer Herzsportgruppe wird dabei sein", erzählt Philipp Zabel. Nach dem Lauf läuft der Festbetrieb im Wirtschaftshof der Klink und um zirka 20.30 Uhr wird die Siegerehrung dort stattfinden.

Zur Freude des Klinik-Vorstands Thilo Penzhorn und dem Klinik-Fördervereins-Vorsitzenden Roland Voß, haben die Veranstalter in der Sparkasse Mainfranken weiterhin einen zuverlässigen Partner. "Über unsere Sparkassenstiftung unterstützen wir den Krankenhauslauf seit Jahren gerne", versicherte der Leiter des Kitzinger Sparkassen-Beratungscenters, Christian Blachnik. Er überreichte an die Klinik-Verantwortlichen einen Scheck über 3500 Euro.

"Mit dem Geld können wir zum Beispiel neu gebaute Bereiche unserer Klinik ausstatten", schilderte Roland einen der Verwendungszwecke der Spendensumme. "Unsere Zentrale Aufnahme hat anfangs etwas steril gewirkt", meinte Roland Voß, was sich inzwischen geändert habe. "Die Klinik-Leitung kümmert sich um das Notwendige und wir vom Förderverein um das Wünschenswerte", skizzierte der Fördervereins-Vorsitzende die geteilten Zuständigkeitsbereiche.