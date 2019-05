Bewährt und Engagiert am Ball

Gesellschaftlicher Mittelpunkt im Ort, viele Mitglieder, lebendiges Miteinander, zahlreiche Veranstaltungen und immer noch einen eigenständige Herrenfußballmannschaft. Es läuft schon ziemlich gut beim FC Reupelsdorf und auch die Neuwahlen gingen problemlos über die Bühne. Das bewährte Vorstandschaftstrio wird auch in den nächsten zwei Jahren die Geschicke des Reupelsdorfer Sportvereins führen. Reinhard Hümmer, Thomas und Johannes Czeschka wurden einstimmig im Amt bestätigt.

Wenn bei einem Dorfverein weit mehr als die Hälfte der Einwohner Mitglied sind und davon rund ein Drittel zur Jahreshauptversammlung erscheint, zeugt das schon von einem großen Interesse an ihrem FC Reupelsdorf, wo der Herrenfußball mit das Aushängeschild ist. Nach wie vor schaffen es die Verantwortlichen – und hier ganz besonders der langjährige sportliche Leiter Thomas Czeschka – eine eigene Fußballmannschaft auf die Beine zu stellen. An das allgegenwärtige Thema Spielergemeinschaft denkt hier noch keiner. Es gelingt Jahr für Jahr aufs Neue, auch dank des engagierten Trainers Serkan Sarioglan, zahlreiche auswärtige Fußballer zu begeistern, die dem FC Reupelsdorf die sportliche Treue schenken und es so möglich machen aktuell im Mittelfeld der Kreisliga SW 2 sich zu etablieren. Lediglich die Fairness ist laut Czeschka noch steigerungsfähig, hier werden einfach zu oft die Emotionen in unfairen Aktionen umgesetzt was zu vielen Gelben und Roten Karten führt. Hier wünschte sich Spielleiter Thomas Czeschka, der sein Amt des Fußball-Abteilungsleiters nach 16 Jahren abgab, eine Besserung.

Gymnastik für Groß und Klein

Ein weiterer Aktivposten im Verein ist die Gymnastikabteilung mit ihrer Leiterin Kathrin Hümmer. Von der Rückenschule, Zumba, Gardetanz, Männerballett bis hin zum Kinderturnen wird einiges geboten. Weitere Vereinsaktivitäten sind das Tanzcafé "Atemlos" was bei jedem Fußballheimspiel geöffnet hat, der Rentner & Seniorenstammtisch, Preisschafkopf, die Räuberfete zur Kirchweih und die Aprés-Ski-Party um nur einige zu nennen.

Halbes Jahrhundert Treue

Während der Versammlung wurden neun Mitglieder ausgezeichnet. Eine besondere Ehre wurde Manfred Marx, Eugen Öttinger und Engelbert Ziegler zu teil, die für 50-jährige Vereinstreue Urkunde und Nadel überreicht bekamen. Johannes Czeschka und Karin Czeschka sind sein einem viertel Jahrhundert Mitglieder. Christiane Flurschütz, Rene Hanselmann, Katja Knaier und Simon Kreis sind 15 Jahre dabei.

Reibungslose Neuwahlen

Bei den Neuwahlen gab es keinerlei Überraschungen. Bis auf den Fußball-Abteilungsleiter geht man mit bewährter Mannschaft die Aufgaben der Zukunft an. Ergebnis: Drei gleichberechtigte Vorsitzende: Reinhard Hümmer (Gesamtkoordination Verein), Thomas Czeschka (Verantwortung Sport), Johannes Czeschka (Verantwortung Sportheim, Inventar), Werner Melber (Kassier), Nicole Weiss (Wirtschaftsleiterin), Andrea Brückner (Schriftführerin), Yusuf Chasanoglou und Christian Nagler (Abteilungsleiter Fußball), Kathrin Hümmer (Abteilungsleiterin Gymnastik), Edgar Schlereth und Günter Lang (Kassenprüfer), Sandra Mayer und Engelbert Ziegler (Platzkassier), Karin Schleyer, Manfred Flurschütz, Frank Wilhelm und Dieter Lang (alles Beisitzer)