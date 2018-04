DETTELBACH vor 46 Minuten

Betrunkener Lkw-Fahrer

Im Kreisverkehr am Mainfrankenpark geriet ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug gegen den Außenspiegel eines abgestellten Lkw am Dienstagabend. Nach der Berührung parkte er und wurde vom Fahrer des beschädigten Lkw angesprochen. Offensichtlich hatte der 57-Jährige den Anstoß nicht bemerkt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch fest, so die Mitteilung. Ein Test ergab 0,52 Promille. Es folgte eine Blutentnahme; der Führerschein wurde sichergestellt.