Kitzingen vor 18 Minuten

Betrunkener Kradfahrer

Am Montagabend kontrollierten die Polizei in der Königsberger Straße in Kitzingen einen Leichtkraftradfahrer. Bei dem 54-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab das Ergebnis von 0,94 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Krad wurde unterbunden und es erfolgte ein Evidential-Test bei der Polizeiinspektion Kitzingen.