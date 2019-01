Betrunkener Autofahrer fuhr falsch in den Kreisverkehr

Zu einem spektakulären Unfall wurden Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen am Samstag gegen 18 Uhr nach Iphofen gerufen. Ein 78-jähriger Mann wollte von der Willanzheimer Straße aus die B 8 queren und in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei fuhr er um die Verkehrsinsel in der Willanzheimer Straße falsch herum und kam somit auf die Gegenfahrbahn.

Fahrer hatte Wagen nicht unter Kontrolle

Dort streifte er den Wagen einer 43-jährigen Frau, der ihm von der Bahnhofstraße entgegenkam. Anschließend fuhr der 78-Jährige über die B 8 und prallte gegen eine Verkehrsinsel an der Einmündung der Bahnhofstraße. Er blieb dann völlig desorientiert und verwirrt kurz quer auf der B 8 stehen, berichtet die Polizei, ehe die 43-Jährige zu ihm rannte und ihn aufforderte, in den Parkplatz eines nahen Supermarktes zu fahren, um die gefährliche Situation auf der Bundesstraße zu entschärfen.

Auch das stellte für den 78-Jährigen ein Problem dar, daher blieb er in der Bahnhofstraße erneut quer stehen. Die Streife der Polizei Kitzingen stellte schnell fest, dass das Alter des 78-Jährigen nicht die Hauptursache des Unfalles war, stand er doch deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss. Zu einem Alkotest war er nicht in der Lage. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von zusammen rund 6000 Euro