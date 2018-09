Betrunkener Autofahrer baut Unfall

Ein 55-jähriger Autofahrer war am Samstag gegen 10 Uhr mit seinem Pkw VW Touran auf der Böhmerwaldstraße in Kitzingen in Richtung Mainbernheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Ernst-Reuter-Straße, an der die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ gilt, missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi A3, den ein 48-Jähriger lenkte. Beide Autos stießen zusammen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 55-jährige VW-Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ihm wurden deshalb Blut und der Führerschein abgenommen. Der Schaden beläuft sich auf 6500 Euro.