Betrunkenen Radfahrer gestoppt

In der Nacht auf Dienstag fiel einer Polizeistreife in der Panzerstraße in Kitzingen ein unbeleuchteter Radfahrer auf. Der 37-jährige Mann fuhr zudem in Schlangenlinien. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht 1,32 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.