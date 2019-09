Kitzingen vor 1 Stunde

Betrunkenen Fahrradfahrer erwischt

Ein 42-jähriger Fahrradfahrer mit 1,62 Promille wurde am Donnerstagabend in der Westtangente in Kitzingen von der Polizei angehalten. Der Mann durfte laut Polizeibericht nicht weiterfahren und musste zur Blutentnahme.