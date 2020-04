Betrunken auf dem E-Scooter - und unversichert dazu

Der 41-jährige Fahrer eines E-Scooters wurde durch eine Streife der Polizei am Freitag um 16.35 Uhr in Kitzingen auf dem Bleichwasen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test ergab eine Alkoholisierung von 1,2 Promille. Da für die E-Scooter dieselben Grenzwerte gelten wie bei Kraftfahrzeugen, musste sich der 41-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.