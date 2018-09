Besucher wollten wenigstens einmal in die Zelle

Großes Interesse herrschte schon am Sonntagvormittag beim Tag der offenen Türe der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kitzingen, der in diesem Jahr mit der auf der anderen Straßenseite liegenden Polizeiinspektion kombiniert war. Viele Gelegenheiten, die Polizei dort zu besichtigen, wird es wohl nicht mehr geben, denn das Innenministerium zieht einen Neubau in den ehemaligen US-Liegenschaften Marshall Heights einer Generalsanierung des bestehenden Gebäudes vor.

Eindrucksvolle Demonstration

Ausgangspunkt war das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Kitzingen. In einer eindrucksvollen Reihe war der Großteil der Einsatzfahrzeuge aufgestellt, neben dem Schlauchtrockenturm das Feuerwehrboot und einer der Drehleiterwagen mit ausgefahrener Leiter, die weit über die neue Mainbrücke reichte. Am Nachmittag zeigten die Feuerwehrler dann in Einsatzübungen wie professionelle Brandbekämpfung geht: Gelöscht wurden ein Zimmerbrand und eine Fettexplosion. Ebenso wurde die technische Hilfeleistung vorgeführt.

Neben viel Information konnten die Besucher das Feuerwehrhaus besichtigen und wurden zudem mit Speis und Trank verwöhnt. Auffällig viele Familien mit Kindern tummelten sich auf dem Gelände, eigentlich kein Wunder, denn für die Kleinsten waren etliche Attraktionen geboten – und der Wunsch, Feuerwehrmann oder -frau zu werden ist sicher auch heute noch präsent.

Besuch im Balthasar-Neumann-Haus

In der Polizeiinspektion berichtete der Leiter der Dienststelle, Polizeirat Christian Georgi, den Besuchern erst einmal etwas über die Geschichte des Hauses in der Schrannenstraße: Erbaut wurde es von keinem Geringeren als Balthasar Neumann in den Jahren 1722 bis 1738. Das Gebäude diente anfangs als Invalidenkaserne. 1953 zog dort die Landpolizei ein und nach einer Generalsanierung Anfang der 1970er-Jahre wurden die bis dahin getrennte Stadt- und Landpolizei dort zusammen gezogen.

Nun steht wieder eine Generalsanierung an. Gutachten haben ergeben: Ein Neubau wird billiger, als das alte Gebäude zukunftsfähig zu machen. Das hat wohl, so Georgi, auch mit dem 300 Jahre alten, großen Dachstuhl des Hauses zu tun: Bei einer früheren Renovierung waren die Balken mit einem problematischen Holzschutzmittel behandelt worden, weshalb der obere Teil schon länger nicht mehr genutzt werden darf.

Rund um die Uhr für die Bürger im Einsatz

Wer die Inspektion betreten möchte, der muss erst einmal klingeln und dann im Vorraum unter Umständen etwas warten – „Kunden“ dürfen nur einzeln eintreten. Gleich neben dem Empfang ist die Schaltzentrale, in der an vier Bildschirmen, dem Einsatzleitsystem, die Streifen koordiniert werden. 103 Beamte umfasst die Sollstärke der Dienststelle, vier Dienstgruppen sind in drei Schichten im Wechsel im Einsatz – rund um die Uhr und jeden Tag.

Die Polizeibeamten haben auch viel zu tun: Im Jahr 2017 waren es 9650 Einsätze, im Durchschnitt 26 am Tag, also mehr als einer pro Stunde. Bearbeitet worden sind im vergangenen Jahr über 11 500 Vorfälle, davon 3121 Straftaten. Die Aufklärungsquote in Kitzingen liegt bei 68,8 Prozent, immerhin zwei Prozent über dem Landesschnitt.

Einbruch vor der Haustüre der Polizei

Dass mit der Aufklärung kann unter Umständen ganz schnell gehen: Als etwa Beamte im ersten Halbjahr gerade über den Hof zu ihrem Einsatzfahrzeug gingen, hörten sie klirrendes Glas. In der daneben gelegenen Apotheke wurde gerade eingebrochen – die Täter waren gleich gefasst. Das Gros der Einsätze geht aber mit knapp 2300 im Jahr 2017 auf das Konto von Verkehrsunfällen – vom angefahrenen Reh bis zum tödlichen Unfall.

Neben den Dienstgruppen gibt es in Kitzingen unter anderen noch die Verfügungsgruppe, die Ermittlungsgruppe, die Geschwindigkeitskontrollen, einen eigenen Umweltbeauftragten und die Verkehrssachbearbeiter mit der Jugendverkehrsgruppe.

Zu Gast in der Zelle

Für die Besucher von besonderem Interesse war der Zellentrakt: Drei dieser Einzelzellen gibt es in der PI Kitzingen, mit fest verankertem Mobiliar, einem Bett, einer Toilette und einer Sitzgelegenheit. 128 Mal waren sie in in diesem Jahr schon belegt.