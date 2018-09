Besuch in der Filmstadt

Die Bavaria-Filmstadt in München war das Ziel des zweiten Ausfluges im Rahmen des Ferienpassprogrammes der Stadt Marktsteft. Bereits um 6 Uhr morgens machten sich 36 Kinder und Jugendliche sowie 14 Erwachsene auf den Weg in die Filmstadt. Dort angekommen standen zunächst der Besuch des 4D-Kinos auf dem Programm und anschließend eine gut eineinhalbstündige Führung durch verschiedene bekannte Filmkulissen. Während der Führung durften die Kinder sich immer wieder aktiv einbringen und auch selbst kurze Filmszenen nachstellen und drehen. Besonders gut kam bei den Kindern der bekannte Drache Fuchur aus der „Unendlichen Geschichte“ sowie das Original-Klassenzimmer aus dem Film „Fack ju Göhte 3“ an, in dem auch gleich für das Gruppenfoto posiert wurde. Zum Abschluss konnte man dann noch im Bullyversum auf Entdeckungstour gehen, bevor der Bus wieder in Richtung Marktsteft aufbrach. Foto: Stadt Marktsteft