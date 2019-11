Gaibach vor 1 Stunde

Besuch im Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Vor kurzem besuchten die Klassen 9a und 9b des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach mit ihren Lehrern Martin Redweik und Claudia Blank das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat in Nürnberg. Dort nahmen sie laut einer Pressemitteilung an der Informationsveranstaltung „Lernort Staatsregierung“ teil und erhielten eine Führung auf der Kaiserburg sowie eine Hausführung, die auch einen interessanten Einblick in das Dienstzimmer des Ministerpräsidenten Markus Söder gewährte. Anschließend bekamen die Schüler in einem Vortrag einen Überblick über den Aufgabenbereich des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. In einem abschließenden Quiz konnten die Jugendlichen ihr Wissen unter Beweis stellen.