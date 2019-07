Besuch aus Übersee

25 Teilnehmer aus Übersee nahmen an der „Summer School“ von Mission EineWelt in Neuendettelsau teil. Zum dreiwöchigen Programm gehörte auch ein Wochenende in einer Gemeinde. Pfarrer Hans Gernert erklärte sich mit seiner Frau Karin bereit, zwei Gäste in Rehweiler aufzunehmen, wie er in einem Presseschreiben mitteilt.

Als Gäste kamen die Schulleiterin Betty Komndi aus Kewamugl in Papua Neuguinea und die Pfarrerin Geraldine Williame von den Fidschi-Inseln.

Beide Frauen erzählten den Konfirmanden in der Alten Schule in Füttersee von ihren Heimatländern und ihren Familien. Auf den Fidschi-Inseln sind manche flache Inseln bereits durch den Klimawandel vom Untergang bedroht. Aufgrund der britischen Kolonialvergangenheit ist der Anteil von Methodisten unter der evangelischen Bevölkerung am größten. Der Einfluss Chinas wächst.

Bei einem Rundgang durch die Kitzinger Altstadt sahen sie, wie der Frankenapostel Kilian durch einen Brunnen in Erinnerung gehalten wird und beim Abendgebet auf dem Schwanberg erlebten sie laut Mitteilung zum ersten Mal, dass es auch evangelische Ordensgemeinschaften gibt.

Außerdem besuchten sie den Friedwald, mischten sich beim Open-Air-Konzert in Dürrnbuch unter die Leute und kamen mit zum Steigerwaldtag in Haag, wo sie Grußworte aus ihrer Heimat überbrachten.