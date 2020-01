Bestseller-Autor Peter Wohlleben zu Gast im Cineworld

Bis auf den letzten Platz ausverkauft war der Kinosaal im Cineworld Mainfrankenpark zur Sondervorstellung von „Das geheime Leben der Bäume“. Bestsellerautor Peter Wohlleben war zu Gast. Er hat sich mit großen Teilen der Forstwirschaft angelegt und ist gerne gesehener Gast in verschiedenen Talkshows, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der sympathische Förster erzählte von seiner Sicht auf den Wald. dass man den Wald besser dicht wachsen lassen solle, um die natürliche Kühlung und den vermehrten Regenfall über diesen Gebieten zu nutzen. Und dass man mit einem dichten Bewuchs auch Schäden wie Tierbiss an Bäumen und ähnlichem vorbeugen könne.

„Ich mache mir keine Sorgen um die Natur. Die wird sich immer wieder regenerieren. Es wäre nur schön, wenn wir dann noch da sind“, sagte er. Auch, dass die Bäume miteinander kommunizieren, sei bekannt. Der Nährstoffaustausch zwischen den Bäumen oder der Schutz, den Mutterbäume über ihre Kronen den Kind-Bäumen gewähren, inspirierten ihn zu dem Buch.

„Das geheime Leben der Bäume“ war bereits seine 16. Publikation - alle vorherigen trafen nicht so den Nerv der Leserschaft. Erst als er seine Sichtweise auf die Dinge geändert hat, und die Sachen positiv beschrieb, ist der Erfolg gekommen. „Man kann nämlich erst einmal erzählen, was für wunderbare Wesen Bäume überhaupt sind, was viele auf diese Weise gar nicht wissen.“

Der Film sei ein Glücksfall, denn er bringe die Diskussion in Gang. Peter Wohlleben erzählte vom Wood-Wide-Net, über das die Waldbewohner kommunizieren. Sein Fazit: „Wenn es den Bäumen gut geht, werden auch die Menschen überleben“.