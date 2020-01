Dettelbach vor 1 Stunde

Bestseller-Autor Peter Wohlleben kommt ins Cineworld in Dettelbach

Bestseller-Autor Peter Wohlleben ist am Mittwoch, 29. Januar, kommt zur Vorführung seiner Dokumentation "Das geheime Leben der Bäume" um 20.15 Uhr ins Cineworld im Mainfrankenpark bei Dettelbach. Wie schafft es ein Buch über Bäume, die Menschen so in den Bann zu ziehen? Vielleicht deswegen, weil es dem Förster Peter Wohlleben gelingt, anschaulich wie kein anderer über den deutschen Wald zu schreiben, heißt es in der Pressemitteilung.