Kitzingen vor 14 Minuten

"Best of Musicals unplugged" in der Fastnachtakademie

Best of Musicals unplugged – so heißt das neue Bühnenprogramm von der Gruppe "Dreyklang and friends". Sie präsentieren am Mittwoch, 2. Oktober, in der Fastnachtakademie Kitzingen die Highlights aus Musicals unserer Zeit in einem Galaformat, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Charme und Witz verbinden sich laut Mitteilung leidenschaftliche Balladen, Solo- und Duett-Darbietungen, Rock und Pop mit viel Esprit und musikalischem Können.