Besser leben ohne Plastik

Nadine Schubert ist in ganz Deutschland unterwegs; sie füllt die Veranstaltungsräume, so auch das Pfarrheim in Wiesentheid. Rund 120 Besucher lockte die engagierte Expertin an, informiert der Weltladen Wiesentheid in einer Pressemitteilung. Vor allem junge Leute fühlten sich angesprochen, denn Schuberts Art begeistert und motiviert, so wie schon vor zwei Jahren in ihrem ersten Vortrag in Wiesentheid.

Warum auf Plastik verzichten? Weil es die Gesundheit fördert, die Umwelt entlastet, den Geldbeutel schont und obendrein noch Spaß macht. Die Freude bei Ihrer Werbetour durchs Land nimmt man ihr ab, denn sie versprüht Energie und verteilt großzügig ihr Wissen. Auf jede Zwischenfrage geht sie freudig ein und nimmt auch gerne Anregungen und Tipps aus dem Publikum auf.

Nein, sie möchte nicht, dass morgen alles Plastik von den Zuhörern sofort entsorgt wird. "Verbrauchen sie in Ruhe alles auf, aber wenn sie Neues kaufen, dann schauen sie genau hin", sagte die Referentin. Am schnellsten gehe die Umstellung in der Küche. Sie wirbt für Unverpackt-Läden und rät zum Einkauf großer Gebinde. Das gute alte Weckglas sei jetzt bei ihr ein Tausendsassa in der Küche und kurzerhand funktionierte sie den Backofen als idealen Brotaufbewahrungsort um.

Schubert weiß auch, das es auf freiwilliger Basis zu lange dauern wird, bis spürbare Änderungen erreicht werden. Mikroplastik müsse verboten werden, so die Referentin. Sie führe Gespräche mit dem Umweltminister und hoffe, dass bald einheitliche Verpackungsregularien eingeführt werden können. Politik, Wirtschaft und die Verbraucher müssten an einem Strang ziehen.

Für die Besucher des Vortrags verzichtete sie auf den erhobenen Zeigefinger und gab viele Tipps, die man schon morgen umsetzen kann. „Einkaufen ist Abstimmen mit dem Einkaufskorb“, so Schubert.

Bund Naturschutz Ortsgruppe Wiesentheid, Frauenbund und Weltladen Wiesentheid waren Veranstalter dieses Vortrags, der durch eine großzügige Spende der Sparkasse Mainfranken ermöglicht wurde.