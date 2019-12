Besinnung und Sport beim TV Großlangheim

Volles Haus in der Großlangheimer Turnhalle gab es zur alljährlichen Nikolausfeier. Die Besucher erwartete eine kleine Einstimmung in die Vorweihnachtszeit. Mit Liedern, einem kleinen Theaterstück und dem Besuch den Nikolaus boten die Verantwortlichen des TV Großlangheim (TVG) ihren Mitgliedern ein traditionelles Programm.

Seit mittlerweile vielen Jahrzehnten begeht der Verein so die Adventszeit. Dennoch kommt auch der Sport an diesem Abend nicht zu kurz. Oberturnwart Ana Lenhart und der Vorsitzende Gerhard Pfannes überreichten an insgesamt 56 Kinder und Erwachsene das Deutsche Sportabzeichen. Dabei handelt es sich um ein Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit, das der Deutsche Olympische Sportbund auslobt. Viele TVG-Mitglieder haben das Abzeichen zum wiederholten Mal abgelegt, allein Anja Lenhart errang zum 27. Mal das Sportabzeichen in Gold. Vorbildhaft – und im Jugendbereich legte ihre Tochter Hannah mit dem zehnten Gold-Abzeichen nach.

Sportabzeichen Jugend

Bronze: Malina Andrejew, Melina Sauter, Jannik Stöcklein, Emily Elias, Nils Schäfer, Alija Pabst. Silber: Larissa Georgi, Neliah Wilhelm, Sarah Gerhart, Vicky Huke, Leon Weber, Nalany Sauer, Alicia Andrejew, Felix Bergmann, Nele Pfannes, Henrik Lehmann, Rico Troll, Linus Engelhardt, Riana Pabst, Alina Henke. Gold: Moritz Bergmann, Nikolas Demel, Sara Kuschnerus, Layla Narvaez, Neela Heß, Simon Dietrich, Mila Kurgic, Mia Baumann, Lorena Georgi, Annika Kuschnerus, Leonie Engelhardt, Anne Krämer, Marie Lindner, Franziska Sterk, Simona Martorelli, Julia Sterk, Lisa Krämer, Hannah Lenhart

Sportabzeichen Erwachsene

Silber: Mario Schäfer. Gold: Lisa Glaser, Ruth Schäfer, Melanie Kuschnerus, Petra Pfannes, Anita Hoppert, Martin Piqué, Karl-Heinz Böhm, Ingrid Gropp, Ute Ritz, Sonja Fahlbusch, Leonhard Römmlein, Josef Endres, Maria Schneider, Rosi Mergenthaler, Simone Schäfer , Anja Lenhart, Lorenz Straßberger.