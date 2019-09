Markt Einersheim vor 1 Stunde

Beschädigung an Zaun zu Firmengelände

Am Wochenende wurde in der Possenheimer Straße in Markt Einersheim an einem Firmengelände der Zaun beschädigt. Die Tatzeit dürfte sich im Zeitraum von Freitagabend bis zum Montagnachmittag ereignet haben, meldet die Polizei.