Berufsbörse der Nikolaus-Fey-Mittelschule

Die Berufsbörse der Wiesentheider Nikolaus-Fey-Mittelschule fand inzwischen zum achten Mal statt. Sie hat sich in den vergangenen Jahren zu einer anerkannten, regionalen Fachbörse entwickelt. Aufgrund der großen Nachfrage bei den Ausstellern wurde die Veranstaltung erstmals von der Turnhalle der Schule in die Steigerwaldhalle verlegt. Rektorin Susanna Zeier begrüßte 40 Betriebe und Berufsfachschulen, die an ihren Ständen den Betrieb vorstellten, Informationsbroschüren verteilten und mit Ausstellungsgegenständen einen Einblick in die Tätigkeiten der Berufe gaben. Die Mischung aus Betrieben und Berufsfachschulen stellte Ausbildungsberufe sowohl aus der Industrie und dem Handwerk, als auch aus dem Bereich Dienstleistung und Handel, sowie aus dem sozialen Bereich vor. Die Ausbildungsinteressierten hatten so die Möglichkeit, sich an den zahlreichen Ständen über viele Berufe zu informieren und persönliche Gespräche mit den Firmenvertretern und Auszubildenden der Betriebe zu führen. Vorgestellt wurden sowohl klassische Ausbildungsberufe wie Elektroniker, Tischler, Hotelfachfrau oder Kinderpflegerin, aber auch außergewöhnlichere Berufe wie Masseur. Neben den Ausstellungen wurde die Börse bereichert mit Fachvorträgen über die Karrieremöglichkeiten in den jeweiligen Betrieben. Organisiert wurde Berufsbörse von den Berufseinstiegsbegleiterinnen Kerstin Popp und Nadja Wentworth von Caritas Don-Bosco Würzburg. Schüler der 8. bis 10. Klasse sowie die Praxisklasse übernahmen Aufgaben wie die Gestaltung der Handzettel und Plakate, die Beschilderung, das Catering sowie den Auf- und Abbau. Mehr als 150 interessierte Jugendliche sowie deren Eltern nutzten das Angebot.