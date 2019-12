Kitzingen vor 1 Stunde

Berlin war das Ziel der Handwerker

Die Mitglieder der Kreishandwerkerschaften Kitzingen und Schweinfurt in Begleitung von Kreishandwerksmeisterin Monika Henneberger (Mainbernheim) folgten der Einladung der Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber (Schweinfurt) nach Berlin. Deutlich wird dies aus einer Pressemitteilung. Solide präsentiert sich das Regierungszentrum und beeindruckte die Handwerker aus der Region. Führungen im Reichstag, durch das Besucherzentrum des BND und der Besuch des öffentlichen Teils vom Bundeswirtschaftsministerium BWMi zeigten, dass Finanzausgleich und Steuern der deutschen Handwerker großzügig angelegt wurden, so die Mitteilung weiter. Anja Weisgerber begrüßte die Gruppe im Bundestag und referierte über ihre Arbeit, die sich hauptsächlich dem Umwelt- und Verbraucherschutz widmet. Mit Besuchen auf vielen Weihnachtsmärkten, einem Mittagessen hoch oben im Fernsehturm und dem Empfang in der Vertretung Bayerns mit zünftiger Mahlzeit und regionalem Bier, endete die Fahrt. Die Reiseleitung hatte Barbara Rinke, Mitarbeiterin von MdB Anja Weisgerber.