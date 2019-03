Bergkristall: Erfolgsduo zu Gast beim FC Fahr

Am Samstag, 23. März um 18:00 Uhr findet in der Sporthalle des FC Fahr die erste Schlagernacht mit dem Erfolgsduo Bergkristall statt. Die beiden Musiker aus dem Raum Donauries sind seit über drei Jahren fester Bestandteil beim TV-Sender „Melodie-TV“. Die beiden produzieren zurzeit eine neue CD, die Mitte des Jahres auf den Markt kommt. Ein neues Weihnachtsalbum für dieses Jahr ist auch in Planung. Der FC Fahr lädt Musik-und Tanzbegeisterten am Samstag zur Schlagernacht ein. Die Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Das Duo Bergkristall bringt aus ihrem Fanclub über 50 Fans mit.