Bereit sein zu lernen: Gedächtnis-Weltmeister in Kitzingen

Kein Kartenspielertrick war das, was Boris Nikolai Konrad am Sonntagnachmittag bei der jährlichen Soiree der Kitzinger Rotarier in der vollbesetzten Alten Synagoge zeigte: Innerhalb von einer Minuten und 16 Sekunden merkte er sich die Reihenfolge eines zuvor von einer Besucherin gemischten Pokerspiels mit 52 Karten und sagte diese mit Verzögerung fast fehlerfrei auf.

Kein Talent, nur Training

So beeindruckend diese Leistung des mehrfachen Gedächtnis-Weltmeisters auch war, sie basiert nach dessen Meinung nicht auf Talent, sondern auf Training. "Ich habe gelernt, mein Gedächtnis zu trainieren", sagte Konrad, und das geschehe vor allem durch Lernen. Denn dabei entstehen immer wieder neue Verknüpfungen im Hirn. Weil das menschliche Gehirn nicht mit einer Festplatte arbeitet, sondern mit jenen Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen Regionen im Kopf, sei das Lernen so wichtig, um die entsprechenden Netzwerke anlegen zu können.

Diese Art zu denken soll nun auch als künstliche Intelligenz (KI) in Maschinen Einzug halten. Dieses Schlagwort sei in aller Munde, ein Hype, so Konrad, aber sicher auch mehr als das. Viele, vor allem Routineaufgaben würden künftig von KI übernommen. Das Wichtige für den Menschen ist es aber wiederum: daraus zu lernen. "Wir werden von der KI lernen und umgekehrt", prognostizierte Konrad. "Wir werden der KI Aufgaben geben – umgekehrt aber nicht." Denn beim Menschen komme mehr als reine Technik dazu: die Emotion und auch die Umgebung. Am Ende noch einmal seine zentrale Botschaft: "Wir müssen bereit sein zu lernen und die Stärken im Miteinander haben."

Erlös geht an Lebenshilfe

Der Erlös der Veranstaltung, bei der Timo Lechner die musikalischen Akzente setzte, geht an die Lebenshilfe in Kitzingen. Nach kurzer Begrüßung durch Peter-Michael Himmel, den Präsidenten der Kitzinger Rotarier, erläuterte deren Geschäftsführer Manfred Markert, dass die Lebenshilfe eine 1965 zum Wohle von Menschen mit geistiger Behinderung gegründete Elternvereinigung sei. Heute betreibe sie die Frühförderstelle, die St.-Martin-Schule, die heilpädagogische Tagesstätte und sei Mitgesellschafter der Mainfränkischen Werkstätten.

Um eine größtmögliche Selbstständigkeit der betreuten Personen zu erreichen, sei es gelungen, in Kitzingen zwei Doppelhaushälften anzumieten. Die Spende des Rotary-Clubs solle genutzt werden, diese Häuser für ihre Bewohner entsprechend auszustatten.