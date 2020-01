Bereit für dritte Amtszeit: Knaier möchte weiter gestalten

Früh am Morgen ist die Welt für Werner Knaier in Ordnung. Bevor die Arbeit im Büro Rathaus losgeht, nimmt sich Wiesentheids Bürgermeister Zeit für Bewegung, für Sport, zusammen mit einer kleinen Gruppe. "Früh ist dreimal die Woche Sport angesagt. Im Moment laufen wir so ab 6 Uhr, zum Beispiel nach Geesdorf und zurück", verrät er. Selbst im Winter, wenn es draußen noch stockdunkel ist, läuft er die Strecke mehrmals die Woche.

An manchen Tagen darf es auch das Fitness-Studio sein, das Knaier in aller Herrgottsfrühe aufsucht. "Wenn ich früh schon Sport gemacht habe, dann komme ich gut gelaunt ins Büro", nennt er den positiven Effekt. Dafür falle auch mal die Mittagspause aus, oder er setzt sich abends länger an seinen Schreibtisch, so der 53-Jährige.

Der Terminkalender ist meist voll

Seit 2008 ist er Chef im Wiesentheider Rathaus und möchte das gerne bleiben, weshalb er zur Kommunalwahl 2020 erneut antritt. "Das Schöne ist, man kann immer noch viel gestalten." Der Rückblick auf Gelungenes stimme ihn besonders zufrieden. Das Amt des Bürgermeisters gefällt ihm, es sei nicht nur Beruf, sondern Berufung. Auch wenn der Terminkalender meist voll sei, auch wenn am Wochenende einiges ist. "Stress habe ich keinen. Ich habe nur viel Arbeit." Man müsse es nur gut organisieren und es müsse Spaß machen, nennt der CSU-Mann sein Rezept.

Natürlich gebe es auch negative Erlebnisse. In den elf Jahren als Bürgermeister sei sein Auto dreimal demoliert worden. Einmal flogen Äpfel an seine Hauswand. Das sei kein Spaß mehr. "Da kommen schon Fragen auf: Machst du eigentlich das Richtige", gibt Knaier zu. Es belaste ihn durchaus, wenn man von allen Seiten angefeindet werde – und oft nicht wisse, weshalb.

Gerade zuletzt war die Situation in Wiesentheid angespannt. Wie er Kritik verarbeitet? "Man muss sich fragen, sind es die Kritiker wert, dass ich es nicht mache? Man schafft sich ein dickes Fell an." Die Masse sei zufrieden, schweige aber eher. Lob bekomme man kaum. Laut würden nur die Kritiker.

Das Amt lehrte ihn Geduld

Knaier mag seinen Job als Bürgermeister. "Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, neue Aufgaben. Man weiß in der Früh nicht, was man bis zum Abend erledigt." Anfangs musste auch er lernen, dass vieles etwas länger dauert. Behörden oder Abstimmungen benötigten eben Zeit. Manches gehe nicht in einem Jahr, wie der Bau der Kinderkrippe in Wiesentheid. Lange wurde über Standort, Notwendigkeit und Anzahl der Plätze debattiert. Im Februar wurde das Haus bezogen, mittlerweile sind nahezu alle Plätze belegt.

In den vergangenen Jahren wurde vieles geschaffen im Ort. Er nennt Entlastungsspange, Gewerbegebiet, Baugebiet, Kirchenrenovierung, Dorferneuerung. Und Knaier hat mit Wiesentheid noch einiges vor. Die Umgehungsstraße voranbringen, die Städtebauförderung, die Dorferneuerung in Reupelsdorf abschließen, die Schule umbauen.

Die Strecke nach Rom reizt ihn

Zwischendurch ist bei ihm auch mal Entspannung angesagt, abschalten. Dann nutzt er die Zeit, um spazieren zu gehen oder Rad zu fahren mit seiner Frau. Gerne geht er auch mal nach auswärts, in Orte, wo er nicht gleich erkannt wird. Das Handy bleibt dann am besten aus. Urlaub sei dabei wichtig, auch wenn das gerade im zurückliegenden Jahr etwas zu kurz gekommen sei. Einst ist er den Jakobsweg von Frankreich aus bis nach Santiago de Compostela gelaufen in Etappen, die letzte Etappe im Jahr 2016, insgesamt waren es 1680 Kilometer. Gerne würde er wieder einmal eine längere Tour mit seiner Frau Barbara absolvieren, den Marienweg oder die Strecke nach Rom würden ihn reizen.

In Vereinen möchte sich Knaier nicht engagieren. "Mitglied ja, aber Ehrenamt nicht." Mehr sprenge einfach den Rahmen. Nur in Reupelsdorf, dem Ort, in dem er aufwuchs, ist er noch als Wortgottesdienst-Leiter tätig. "Ich war dort in der Feuerwehr, im Pfarrgemeinderat. Es ist das ist letzte Amt, was mich mit Reupelsdorf verbindet, auch deswegen mache ich das."