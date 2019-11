Beratung rund um das Thema Pflege

Wenn Angehörige plötzlich zum Pflegefall werden, müssen viele Fragen geklärt werden: Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es? Wie ist die Finanzierung und wie komme ich zu einem Pflegegrad? Um die Bürger bei diesen und weiteren Fragen neutral und kostenfrei zu unterstützen, hat der Landkreis die Einrichtung eines Pflegestützpunktes beschlossen. Obwohl dieser noch nicht offiziell eröffnet ist, berät Pflegespezialistin Ute Döblinger seit 1. November, heißt es in einer Pressemitteilung.

Allgemeine Fragen zur Pflege

„Mir war es sehr wichtig, dass wir die Beratung zeitnah anbieten, ohne auf die Einigung der zuständigen Verbände zu warten“, sagt Landrätin Tamara Bischof. Seit Monaten werde der neue Rahmenvertrag zwischen den Verbänden der Kranken- und Pflegekassen sowie den kommunalen Spitzenverbänden verhandelt. „Das dauert wesentlich länger als anfangs angekündigt“, erklärt die Landrätin.

Ute Döblinger, Krankenschwester und Diplom Pflegewirtin, steht für allgemeine Fragen rund um die Pflege zur Verfügung. Eine umfassende fallbezogene Beratung mit Versorgungsplan ist aktuell noch nicht möglich, heißt es in der Mitteilung weiter. Erst wenn im zukünftigen Pflegestützpunkt neben Ute Döblinger auch ein Pflegeberater von der Pflege-/Krankenkasse dabei sein wird, ist dieses Angebot verfügbar.

Um den Dienst zu verankern, hat Ute Döblinger, die zuletzt zehn Jahre im Leitungsteam einer Senioreneinrichtung in Bamberg tätig war, in den vergangene Monaten sich und die Arbeit des künftigen Pflegestützpunktes in vielen ambulanten Diensten, Seniorenheimen, Beratungsstellen, in der Klinik und in sonstigen mit der Pflege befassten Stellen vorgestellt. Eine ihrer Aufgaben wird es sein, mit diesen Stellen zusammenzuarbeiten und den Austausch untereinander zu fördern.

Ute Döblinger hat ihr Büro in der Oberen Bachgasse 16 („Himmeleiter“ - neben dem Parkhaus Alte Poststraße) in Kitzingen. Erreichbar ist sie unter Tel.: (09321) 9285219 oder per E-Mail an ute.doeblinger@kitzingen.de