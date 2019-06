Benefizveranstaltung zugunsten der "Sternstunden"

An Pfingsten findet vom Samstag bis Montag, 8. bis 10. Juni, im Weingut Rainer Sauer (Escherndorf) ein großes Sternstunden-Wochenende statt. Der Erlös der gesamten Veranstaltung geht zu 100 Prozent an Sternstunden e.V. - Kinder in Not, so die Pressemitteilung. Am Samstag und Sonntag findet die Veranstaltung direkt im Weingut bei freiem Eintritt statt. Für den Montag ist eine Reservierung notwendig. Der Ablauf: Samstag, ab 15 Uhr, Sonntag, ab 10 Uhr, Montag, 13 bis 23 Uhr. Kartenvorverkauf im Weingut Sauer in Escherndorf und bei der Tourist-Info in Volkach.