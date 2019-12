Benefizkonzert zum Start in den Advent

Nachdem zuvor die Chöre des Gesangvereins Sängerlust stimmgewaltig für eine volle Kirche sorgten, erklang am Ende des Benefizkonzerts "kids für kids" langanhaltender Applaus in der Großlangheimer Jakobuskirche.

Die Schülerband „the famous inofficials“ der staatlichen Realschule Kitzingen mit Lehrer Rainer Wolf konnten ihre Zuhörer ebenso in den Bann ziehen, wie die zahlreichen Solisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders die Stimmen von Johanna Scheidler, Jennifer Weiß und Johanna Kis erfüllten das Kirchenschiff, sanft unterstützt von Christoph Schwitalla an der Akustik-Gitarre und Rainer Wolf am Bass. Die Band wurde von Christan Sterk am Klavier unterstützt und Petra Sterk, die das Konzert wieder organisiert hat, ergänzte mit Stimme und Instrument.

Musikalische Reise

Die Zuhörer wurden auf eine Reise geschickt, die musikalisch von Ende September bis hin zum weihnachtlichen Lichterglanz führte und eine Fülle von ganz zarten Tönen der jungen Gitarrenschüler Sterks bis hin zum vielstimmigen „Hymn“ von Barcley James Harvest enthielt. Am Ende waren 300 Euro in den Spendenkörbchen, die nun an die ökumenische Initiative der Kitzinger Kirchen „Kindern ein Lächeln schenken“ übergeben werden.

Abgerundet wurde der Nachmittag von den Großlangheimer Musikanten, die die Kirche schwungvoll für ihren Auftritt nutzten. Bürgermeister Höchner zeigte sich am Ende des Nachmittags begeistert von den vielschichtigen musikalischen Talenten, die den Adventsbasar Großlangheim seit Jahren zu etwas Besonderem machen, so die Mitteilung.